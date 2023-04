A- A+

Santa Cruz Apresentado no Santa, Pingo relembra parceria com Felipe Conceição no Remo Aos 21 anos, volante teve maior sequência na carreira sob o comando do treinador

Após as eliminações no Campeonato Pernambucano e na Copa do Nordeste, o Santa Cruz está com foco total na Série D do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (19), o Tricolor apresentou mais uma de suas contratações para a competição: o volante Pingo, de 21 anos, que estava no Remo. O jogador trabalhou com Felipe Conceição, durante a passagem do técnico pelo Leão Azul em 2021.

O cabeça de área contou que o treinador foi importante em sua carreira. Principalmente após um período difícil na equipe paraense.

"Quando ele chegou no Remo, eu estava de lado, treinando separado. Estava com uma proposta para sair, ele pegou e começou a me utilizar. Pediu para eu me dedicar bastante, ficar focado que as coisas iam acontecer naturalmente, como aconteceu. Tive uma sequência boa com ele, jogando de primeiro e de segundo volante. Ele trouxe a confiança que eu tinha perdido e consegui desempenhar um bom futebol. Foi o treinador que mais consegui jogar", falou.

"Mas aqui é outra história, outro clube. Sabemos da responsabilidade, vai ser uma Série D difícil, vamos pegar bastante campos ruins, mas isso nao é problema, temos que achar soluções e trabalhar, se dedicar, para as coisas acontecerem para o nosso lado", completou.

Primeiro volante de origem, Pingo também afirmou que foi o atual técnico coral quem o fez jogar mais avançado. O jogador detalhou suas características para a torcida coral. "Eu comecei a jogar como primeiro volante, como 5. Mas quando Felipe chegou no Remo, ele começou a me utilizar de segundo volante, chegando bastante na área, e me senti bem assim. O que ele precisar, eu vou procurar fazer o melhor para desempenhar um bom futebol dentro de campo. Gosto de chegar na área, marco, bato falta também. Estou trabalhando bastante para desempenhar um bom futebol aqui", detalhou.

