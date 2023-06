Apresentado, novo executivo de futebol confirma chegada de dois reforços ao Náutico

A- A+

Apresentado oficialmente nesta quinta (15), no Centro de Treinamento Wilson Campos, o novo executivo de futebol do Náutico, Gustavo Cartaxo, chegou já trazendo uma novidade. O clube fechou duas contratações que desembarcaram na madrugada - ele não especificou posições. O dirigente também informou como o Timbu tem atuado no mercado e qual será o foco do trabalho nos próximos dias, de olho na sequência da Série C do Campeonato Brasileiro.



“Estamos buscando opções no mercado. Desde o momento que acertei, falo com Fernando (Marchiori, técnico), Rodolpho (Moreira, diretor de futebol) e o presidente (Diógenes Braga), buscando contratações. Conseguimos avançar em algumas situações. Dois jogadores chegam na madrugada. Precisamos qualificar o grupo para a sequência da competição. O que está aqui tem alcançado o objetivo inicial da competição, que é estar no G8. Não podemos sair de lá. O torneio é longo e precisamos trazer atletas com comprometimento”, afirmou.





“Fiz contato com os 20 clubes da Série B e eles estão esperando a janela abrir para liberar alguns nomes. Outros não vão liberar. Fizemos um mapeamento geral em todas as divisões. Essas chegadas têm essa dificuldade. Precisamos convencer os atletas para antecipar a vinda, mas não é fácil. Também observamos o mercado sul-americano. Queremos o quanto antes trazer, mas com calma para não ter uma contratação que não vá ajudar”, completou.



Cartaxo, porém, ressaltou que seu trabalho não se limita na busca por reforços. “O executivo faz uma função abrangente no clube. Não somente contratações, mas sim criar um elo com o presidente, direção, cuidando de procedimentos internos do clube e logística. Tive uma reunião com o pessoal da supervisão e, desde a semana passada, quando conversei com o presidente, com Rodolpho e Léo (Portela, diretor), procurei entender como funcionava o Náutico. Estamos trabalhando em soluções para, juntos, conquistar o grande objetivo da temporada, que é o acesso”, frisou.



Caso Júlio



Questionado sobre a situação de Júlio, que foi multado após se atrasar em um embarque e perder o jogo do Náutico contra o Confiança, em Aracaju, o dirigente citou que as atitudes recentes do prata da casa não condizem com a de um profissional.



“A situação de Júlio será decidida internamente, junto com a comissão técnica. Tivemos uma conversa com ele ontem, apresentando algumas coisas que precisavam ser faladas com o intuito do crescimento profissional dele. Certas atitudes não são condizentes com atletas profissionais. Vamos aguardar a definição final do treinador. Quando eu estava no ABC, comentei com o próprio Júlio que ele estava no radar do clube pelo começo de ano dele. É um atleta promissor, mas tem que querer ser profissional. Tem o potencial, mas precisa resolver dentro de campo. Esperamos definir essa situação o quanto antes”, pontuou.

