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FUTEBOL Apresentado oficialmente, atacante Perotti elogia a torcida do Sport: "faz diferença" Novo reforço do Leão já enfrentou o Leão na Ilha do Retiro e agora terá os rubro-negros como aliados

Autor de dois gols em duas partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro, o atacante Pedro Perotti foi oficialmente apresentado como reforço do Sport na tarde desta sexta-feira (10), no CT José de Andrade Médicis. O jogador destacou a recepção no clube e exaltou a força da torcida rubro-negra.

“É com muita alegria que visto a camisa do Sport. Fui muito bem recebido por todos no clube e, desde o primeiro dia, venho conduzindo meu trabalho com leveza, sem abrir mão da seriedade para alcançar nossos objetivos”, afirmou o atacante.

Perotti também ressaltou o impacto da torcida na Ilha do Retiro para ajudar a equipe a lutar pelo acesso à Série A. “Já enfrentei o Sport com o estádio lotado e sei o quanto a arquibancada faz diferença, empurrando o time para as vitórias”, disse.

Ao fim da apresentação, o jogador apontou uma filosofia pessoal que guia sua carreira. “Aprendi com a minha família que devo sempre dar o meu máximo na minha profissão. Assim, os resultados positivos acabam vindo como consequência. É dessa forma que venho trabalhando no Sport e buscando contribuir dentro de campo”, concluiu.

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