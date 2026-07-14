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FUTEBOL Apresentado pelo Sport, Diego Hernández diz estar pronto para estrear e projeta retorno à Série A O meia-atacante uruguaio assinou contrato válido até 31 de dezembro de 2027

O Sport apresentou oficialmente o meia-atacante uruguaio Diego Hernández, nesta teça-feira (14), com contrato válido até 31 de dezembro de 2027. Nas primeiras palavras como atleta rubro-negro, ele comentou sobre as críticas que o clube vem recebendo, principalmente em relação ao setor criativo da equipe, e ressaltou como pode auxiliar nessa melhora, se colocando a disposição para entrar em campo já no próximo jogo, contra o Operário-PR, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

"Posso atuar um pouco recuado, ou mais à frente no ataque, seja pelo lado direito, esquerdo, ou pelo meio. Eu me sinto mais mais confortável pela direita, mas posso jogar nas três posições. Obviamente estamos falando de um clube grande, onde os torcedores são exigentes por resultados, e nós atletas precisamos estar acostumados com a cobrança", iniciou.



"Sobre a parte física, estou pronto para jogar. Se o técnico decidir me colocar já no próximo jogo, eu estarei à disposição. Mas pretendo respeitar a decisão da comissão técnica e os jogadores que estão atuando há algum tempo", finalizou.



Histórico

O jogador chegou ao futebol brasileiro em 2023, quando foi contratado pelo Botafogo. Após passagens por León (México) e Everton (Chile), Diego retornou ao país para atuar no Remo e ajudar o clube paraense e retornar a Série A do Campeonato Brasileiro depois de 32 anos.

Agora no Sport, o meia deixou claro que seu objetivo máximo é repetir o acesso à Série A por outro Leão.

"Não é um objetivo somente do Sport, mas também um desejo pessoal meu. Por isso venho com foco em trabalhar, e ajudar meus companheiros. A verdade é que o plantel é muito qualificado, o ambiente é muito bom e isso com certeza ajuda. Subir com um clube que há muito tempo não jogava a Séria A foi incrível, me senti muito bem e quero fazer história aqui também", concluiu.

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