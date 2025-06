A- A+

Futebol Apresentado, Raimar se coloca à disposição para estrear pelo Náutico diante do Maringá Lateral-esquerdo destacou ansiedade para sentir apoio da torcida alvirrubra nos Aflitos: "me sinto à vontade de jogar com estádio lotado"

O Náutico pode ter novidades na lateral esquerda para a partida contra o Maringá, segunda (16), nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Apresentado nesta sexta-feira (13), o recém-chegado Raimar já se colocou à disposição do técnico Hélio dos Anjos para estrear pelo clube.

“Eu estou pronto. Isso (jogar) vai ficar a critério do treinador. Essa semana eu treinei bem forte para buscar minha vaga”, afirmou o lateral, destacando que o fato de estrear já nos Aflitos, com a presença da torcida, é ainda mais motivador.

“Venho de um clube de massa, o Remo, e me sinto à vontade de jogar com bastante torcida, estádio lotado. Quem não se sente à vontade com essa situação está no esporte errado. Pressão tem em todo lugar, mas me sinto bem jogando dessa forma mais do que com estádio vazio, que é chato. Espero estar logo com a torcida, nos Aflitos. Ano passado joguei aqui e a atmosfera foi top, apoiando o jogo todo”, completou.

O lateral também destacou as principais características que podem fazer com que ele ganhe um espaço na posição, atualmente ocupada por Igor Fernandes desde a lesão de Luiz Paulo.

“Eu sou um lateral muito ofensivo. Ano passado, eu estava jogando praticamente como um ala. Tive ações mais ofensivas do que defensivas. Tive alguns gols, assistências. Gosto de correr para frente, chegar ao fundo, fazer as melhores jogadas ofensivas, buscando dar assistências para os meias e os centroavantes”, declarou.

