Futebol Apresentado, Rennan cita "sangue nordestino" em chegada ao Náutico Atleta foi o último reforço do Timbu para a reta final da Copa do Nordeste

No último dia de inscrições de jogadores para a Copa do Nordeste, o nome do lateral-esquerdo Rennan Siqueira foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, o atleta já fica à disposição para reforçar o Náutico na competição. Apresentado nesta segunda (20), o jogador citou o “sangue nordestino” como trunfo na adaptação ao novo clube.



“Quando veio a proposta do Náutico, não pensei duas vezes. Conversei rapidamente com a direção e resolvi aceitar. Estou à disposição para trabalhar bastante. O sangue nordestino corre na minha veia. Sou filho de um maranhense e meu avô é pernambucano. Estou realizado de estar aqui. É a primeira oportunidade, mas a questão cultural eu já tenho bastante”, afirmou.



O atleta já pode figurar na lista de relacionados para o jogo contra o Ferroviário, quarta (22), nos Aflitos, pela Copa do Nordeste. O Náutico precisa apenas de uma vitória para avançar ao mata-mata. Em caso de empate ou derrota, terá que secar o Santa Cruz, que enfrenta o Fortaleza, no Arruda.





“Lá no Sul, o pessoal para e acompanha as partidas do Nordeste. São de alto nível. Todos querem olhar. Estou muito motivado para essa competição, ajudando meus companheiros na quarta, dando continuidade ao excelente trabalho. Diego vem fazendo ótimos jogos, dando seu melhor, e eu chego para fortalecer ainda mais a equipe”, apontou.

