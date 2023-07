Apresentado, Ruiz pode pintar entre os titulares diante do Vitória

A- A+

Ainda sem saber se poderá contar com o meia Jorginho, que se recupera de uma lesão muscular, o Sport pode ter uma novidade na equipe que encara o Vitória, nesta quarta (19), na Ilha do Retiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante argentino Alan Ruiz pode fazer a estreia como titular da equipe.



Ruiz jogou por alguns minutos na vaga de Lucas André, no jogo contra o Atlético-GO, na rodada passada. Apresentado oficialmente nesta terça (18), o atleta se colocou à disposição para, agora, iniciar uma partida pela primeira vez com a camisa rubro-negra.



“O jogador se prepara dia a dia no treinamento para ficar em forma e ser uma opção. Venho para somar. O técnico vai ver quem tem a melhor condição para entrar. Você ganha a titularidade nos treinos”, afirmou o atacante.



Recepção calorosa



O argentino também comentou sobre a recepção que a torcida do Sport fez para recebê-lo no Aeroporto dos Guararapes. Ou melhor, a que fez para Diego Souza, quando imaginou que o camisa 87 desembarcaria no Recife no mesmo dia. O ídolo, que acertou posteriormente a vinda para o Leão, não apareceu no local, ficando para Ruiz ser o “dono da festa”.



“Foi uma linda recepção. Não esperava. Eu fiquei surpreso até pela hora da chegada no aeroporto. Isso mostra que o clube é grande, com muitos torcedores e intensos. Não tinha ideia do jogador que poderia chegar (no dia). Sei que o elenco vai recebê-lo da melhor maneira, assim como foi comigo. Mas hoje estou aqui para falar da minha apresentação”, declarou

