Apresentados, Belão e Lorran ressalta importância da concorrência sadia no Náutico

Quanto mais reforços desembarcam no clube, maior fica a concorrência por um espaço na equipe titular. No Náutico, é discurso padrão dos contratados que a disputa é sadia e necessária para uma temporada com competições simultâneas já no primeiro semestre.Um exemplo é a lateral direita. Danilo Belão, apresentado nesta segunda (18), brigará por uma vaga na posição com Arnaldo.

“Isso (concorrência) é algo tranquilo. Quem decidirá isso é Allan (Aal, técnico). Já jogamos contra e não terá problema algum. O professor vai escolher o melhor para o momento. Será uma disputa totalmente sadia. Respeito muito Arnaldo. É um cara mais velho que eu, com pontos positivos, e eu posso aprimorar isso com ele. Só quem tem a ganhar é o Náutico”, afirmou Belão.

“Sou um lateral mais defensivo, me guardando mais e apoiando no momento certo. Posso dizer que não faltará entrega, vontade. Vim com um pensamento de, campeonato por campeonato, atingir os objetivos, sendo o principal o de subir (para a Série B)”, completou.

Na cabeça de área, o volante Lorran terá concorrentes como Igor Pereira, Wendel Lessa, Marco Antônio e Jean Mangabeira - que atualmente se recupera de lesão. “O importante é estar bem preparado, respeitando os companheiros de posição. Vou fazer meu melhor em prol do Náutico, fazendo a minha história. Temos competições simultâneas, como Copa do Nordeste e Estadual, e todo mundo será importante. Temos de estar preparados para fazer o nosso melhor”, declarou Lorran.

