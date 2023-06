A- A+

Futebol Apresentados, Danilo e Wesley se colocam à disposição para enfrentar o Pouso Alegre Timbu é 12° colocado da Série C, com sete pontos, e encara os mineiros sábado (3), às 16h30, no Manduzão

Após o Náutico resolver o imbróglio jurídico provocado por uma sanção da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), que impedia novos atletas de serem regularizados, o clube apresentou oficialmente os zagueiros Danilo e Wesley. A dupla já havia sido relacionada no jogo passado, contra o América-RN, nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro, mas só o primeiro entrou em campo, nos minutos finais. Agora, eles se colocam à disposição para o duelo diante do Pouso Alegre-MG, sábado (3), no Manduzão, pela sexta rodada.



"Eu me sinto feliz e honrado em estar aqui no Náutico. Sei da grandeza do clube e por isso aceitei o desafio. O momento não define quem somos e vamos buscar o acesso", afirmou Danilo.



"Foi bom estrear 10 minutos no jogo passado. Pouco, ainda mais pelas circunstâncias da partida, que precisávamos ganhar, mas teve nervosismo de todas as partes. Conheci os atletas, treinei firme e garanti minha parte física", completou o defensor.





Com passagem recente pelo Athletic, Danilo conhece bem o adversário do final de semana. Em especial, o técnico Roger Silva, ex-jogador do Sport. "Tivemos um amistoso contra eles. Meu antigo treinador do Athletic está lá agora, além de alguns amigos meus. É um time bom, consistente. Será um jogo difícil, mas acredito que conseguiremos sair de lá com os três pontos", apontou o atleta, que deve ser titular no fim de semana.



Já Wesley deve ficar como opção no banco de reservas. Na chegada, o defensor destacou suas principais características. "Sou um zagueiro bem técnico, boa velocidade, jogo aéreo, um para um e achou que vou acrescentar bastante ao grupo", frisou.

