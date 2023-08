Apresentados oficialmente, Ribamar e Richardson reforçam Náutico na reta final da Série C

A- A+

O zagueiro Richardson, de 31 anos, e o atacante Ribamar, 26, foram apresentados oficialmente nesta terça (1º), no Centro de Treinamento Wilson Campos, como reforços do Náutico para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. O defensor já estreou pelo clube, diante do Operário-PR, enquanto o centroavante pode ganhar oportunidade na próxima rodada, perante o CSA, domingo (6), nos Aflitos.





“Venho para ajudar e espero fazer o meu melhor para conseguir o acesso. Aqui é bastante quente, mas sou do Rio de Janeiro e estou acostumado com o calor. São semanas decisivas para o clube e espero fazer o meu melhor, com entrega máxima”, afirmou Ribamar, com passagens por Vasco, Botafogo, Ponte, América-MG, Chapecoense e Athletico.



Na zaga, Richardson ativou o modo “sincerão” ao destacar que não aprovou a estreia oficial pelo Náutico, mas projetou crescimento.



“Não consegui treinar muito. Foram apenas dois dias. Tem a questão do entrosamento e, pessoalmente, acho que não fiz uma boa estreia por conta disso. Mas chego para ajudar, fazendo grandes jogos para não tomarmos mais gols”, frisou. O atleta já trabalhou com o técnico Fernando Marchiori, no ABC.



“Minha aproximação com Gustavo (Cartaxo, executivo de futebol) e o professor vem do ano passado. Conseguimos fazer um bom campeonato. Sei da forma que ele gosta de jogar, mas tem a questão do entrosamento. A cada jogo, temos um novo desafio. Todos que virão para cá sabem que a equipe grande é o Náutico. Eles vêm para roubar um ponto da gente e precisamos da consciência de que precisamos fazer o nosso papel em casa. Fora, se não der para buscar a vitória, trazer pelo menos um ponto”, alertou.

