Futebol Apresentados, Thiago Lopes e Gustavo Maia reforçam Náutico em duelo diante do Bahia Dupla pode estrear em jogo que vale vaga para as semifinais da Copa do Nordeste, título que o Timbu nunca ganhou

Estrear em um jogo que vale vaga na semifinal da Copa do Nordeste. A primeira vez que o meia Thiago Lopes e o atacante Gustavo Maia entrarão em campo com a camisa alvirrubra já será com uma pressão extra. Nesta quarta (10), o Náutico encara o Bahia, na Arena Fonte Nova, pelas quartas de final. Caso o confronto termine empatado, a decisão vai para as penalidades. Será o fim da ansiedade de tanta espera para jogar, mas o início da cobrança para ajudar a equipe a melhorar os resultados na temporada.





“Futebol se resolve ali. Sabemos que eles vivem um melhor momento, estando na A e a gente na C, mas temos de competir, independente do campeonato que jogamos. Se fizermos isso, nós teremos êxito”, afirmou Thiago, que celebrou a volta a Pernambuco após passagem pelo Sport, entre 2021 e 2023.



“Estou feliz em retornar, estar em um grande clube, com desafio novo. Pronto e preparado para, o mais rápido possível, estar em campo. O momento está chegando e fico feliz em participar de um jogo importante, dando um passo grande para um objetivo do clube, que é a classificação para a semifinal e, quem sabe, chegar à final, buscando um título que ainda não conquistou. Sei que isso ficará bastante na memória do torcedor”, completou.



Embora vivendo cenários distintos no Brasileiro, Bahia e Náutico possuem um ponto em comum alertado pelo meia. “As duas equipes perderam as finais estaduais. Para eles, a pressão será maior por jogar em casa. Temos de ter tranquilidade. Em uma partida assim, os detalhes fazem diferença. Eles vão querer impor o ritmo no começo e temos de saber lidar com o momento, aproveitando os espaços que eles vão dar”, citou.



Mudança na frente



Com a entrada de Gustavo Maia, o Náutico ganhará mais uma opção para reforçar um setor bastante questionado pela torcida. “Sou versátil, agudo, com velocidade. Fiquei parado por cinco meses, mas chegando aqui eu me condicionei bem nas primeiras semanas. Agora estou pronto para jogar e desempenhar o melhor papel no Náutico”, frisou o atacante.

