A- A+

Seleção Brasileira Aproveitamento da seleção brasileira em 2023 é o 29º entre as 32 que disputaram Copa do Catar Brasil termina o ano com 37% de aproveitamento e fica à frente de Alemanha, Arábia Saudita e Costa Rica

O ano de 2023 deve ser esquecido pela seleção brasileira. Com três vitórias, um empate e cinco derrotas no período, o Brasil, com 37%, tem apenas o 29º melhor aproveitamento entre as 32 seleções que disputaram Copa do Catar — à frente apenas de Costa Rica, Arábia Saudita e Alemanha. Além disso, o time comandado por Fernando Diniz fez o seu ano com pior aproveitamento no século.

O Brasil começou o ano com duas derrotas e uma vitória nos amistosos que antecederam a estreia das Eliminatórias. A seleção brasileira, ainda sob o comando de Ramon Menezes, perdeu para Marrocos, por 2 a 1, em Tanger, e para Senegal, por 4 a 2, em Lisboa, e venceu Guiné, por 4 a 1, em El Prat de Llobregat, na Espanha.

Já com Fernando Diniz, a seleção começou sua caminhada nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 com duas vitórias em dois jogos. O time brasileiro goleou a Bolívia por 5 a 1 e venceu o Peru, fora de casa, por 1 a 0.

Quando tudo parecia caminhar para um ano tranquilo, a seleção começou a sair do trilhos e fechou a temporada com quatro jogos sem vencer, sendo três derrotas seguidas — algo que não acontecia desde 2001. O Brasil empatou com a Venezuela, por 1 a 1, e perdeu para Uruguai, por 2 a 0, Colômbia, por 2 a 1, e Argentina, por 1 a 0 — a última foi a primeira derrota em casa da seleção brasileira na história das Eliminatórias.

Aproveitamento em 2023 das 32 seleções que disputaram a última Copa

Portugal — 100% de aproveitamento

Argentina — 90%

Irã — 88%

Inglaterra — 87%

Bélgica — 87%

França — 83%

Japão — 83%

Espanha — 83%

Uruguai — 77%

Dinamarca — 73%

Senegal — 69%

Equador — 67%

Croácia — 67%

Estados Unidos — 65%

Tunísia — 63%

Marrocos — 62%

México — 61%

Rússia — 61%

Holanda — 60%

Coréia do Sul — 60%

Polônia — 57%

Suíça — 57%

Canadá — 54%

Austrália — 54%

País de Gales — 53%

Gana — 47%

Catar — 41%

Camarões — 40%

Brasil — 37%

Alemanha — 33%

Arábia Saudita — 29%

Costa Rica — 28%

Veja também

Seleção Brasileira Antes de voltar às Eliminatórias, Brasil tem amistosos e Copa América; veja o calendário