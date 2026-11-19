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Futebol Aproveitamento de Tite no Brasileirão de 2026 supera apenas o da Chapecoense Técnico conquistou dez dos 42 pontos disputados na competição por Cruzeiro e Botafogo

O técnico Tite acumula apenas 23,8% de aproveitamento no Brasileirão de 2026, considerando suas passagens por Cruzeiro e Botafogo. Em 14 partidas disputadas, o treinador conquistou dez dos 42 pontos possíveis, com duas vitórias, quatro empates e oito derrotas. O desempenho é superior apenas ao da Chapecoense, lanterna da competição, que tem 20% de aproveitamento.

O técnico iniciou o Brasileirão pelo Cruzeiro e comandou a equipe mineira nas seis rodadas iniciais. Foram três empates e três derrotas, com apenas três pontos conquistados, antes de ser demitido em março. No total, o aproveitamento pelo Cabuloso na competição foi de 16,6%.

Depois disso, Tite ficou seis meses desempregado, antes de assumir o Botafogo, em setembro. Até o momento, o treinador acumula oito partidas à frente do time alvinegro, com duas vitórias, um empate e cinco derrotas. Os sete pontos conquistados representam um aproveitamento de 29,1% no período.

Ontem, Tite perdeu mais um jogo na competição ao ver o Botafogo ser goleado por 4 a 0 pelo Corinthians, na Neo Química Arena, pela 35ª rodada. Após a partida, o técnico admitiu que o principal objetivo do clube alvinegro no restante do torneio é a permanência na elite.

"Hoje, o objetivo do Botafogo é permanecer na Série A. É a realidade. Não tem meias palavras. É isso que estamos buscando, a primeira meta. Depois, se fizer, é outro passo. É pouco em relação à história do Botafogo, sim. Mas é o momento em que está. Não dá para esconder uma realidade. Assim como sete ou oito equipes estão assim. Temos que retomar o padrão que teve contra o Atlético-MG e aí estar presente e assegurar a vaga", disse o técnico.

Com o resultado de ontem em São Paulo, o treinador viu o risco de rebaixamento aumentar para o Botafogo. O time alvinegro volta a campo na próxima segunda-feira, contra o São Paulo, no Nilton Santos, pela 36ª rodada.

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