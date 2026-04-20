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Futebol Aproveitamento do Náutico como mandante em 2026 é de apenas 50% Timbu acumula quatro vitórias e quatro empates atuando no Esporte da Sorte Aflitos na temporada

Importante trunfo do Náutico no passado para derrotar os adversários, o estádio Esporte da Sorte Aflitos não tem sido um grande aliado na temporada 2026. Nos oito jogos que o clube fez como mandante até o momento, o aproveitamento é de apenas 50%, com quatro vitórias e quatro derrotas.

O Náutico até começou a temporada acumulando bons resultados como mandante. Estreou vencendo o Maguary por 2x0 e depois bateu o Sport por 4x0, com ambos os jogos acontecendo pelo Campeonato Pernambucano. O primeiro tropeço veio também pelo Estadual, com derrota por 1x0 para o Retrô.

No mata-mata do Pernambucano, o Náutico jogou mais duas vezes em casa. No Clássico das Emoções, bateu o Santa Cruz por 2x0. Na final, porém, um novo revés. O Timbu foi superado por 3x0 pelo Sport, desperdiçando a chance de ficar com o título.

Na Série B, o Náutico já disputou três jogos em casa e o rendimento segue aquém do esperado. Na estreia, foi derrotado por 1x0 para o Criciúma. Depois, pelo mesmo placar, venceu a Ponte Preta. Já na rodada anterior, o Timbu tomou 3x0 do São Bernardo.

Ataque

Um dado que pode explicar um dos motivos da queda de desempenho do Náutico em casa, principalmente na Série B, é o baixo número de gols marcados. O Timbu fez apenas um gol nas três partidas que disputou nos Aflitos e três em toda a competição, tendo o segundo pior ataque até o momento. Apenas o Cuiabá, com duas bolas na rede, fez menos. Os alvirrubros estão empatados com o América-MG (lanterna) no quesito.

Na próxima rodada, o Náutico visita o Athletic, segunda-feira (27), na Arena Sicredi, pela sexta rodada da Série B. Os pernambucanos estão na 14ª posição, com seis pontos. Os mineiros ocupam o sexto lugar, com oito.

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