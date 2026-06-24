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Futebol

Aproveitamento do Santa Cruz como mandante é abaixo do histórico de G8 da Série C

Tricolor tem apenas 46,7% de aproveitamento como aproveitamento, mas campanha fora vem deixando clube na disputa

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Santa Cruz na Arena de Pernambuco Santa Cruz na Arena de Pernambuco  - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

Postulante natural pela briga do acesso na Série C, o Santa Cruz ainda busca um maior equilíbrio na competição. Permanecendo fora do G8, o Tricolor do Arruda segue com campanha abaixo quando se trata dos jogos como mandante e tem aproveitamento abaixo em comparação aos times classificados à segunda fase nas edições anteriores.

A campanha do Santa como mandante na Terceira Divisão tem cinco jogos até aqui, sendo duas vitórias, um empate e duas derrotas. Em resumo, a Cobra Coral tem apenas 46,7% de aproveitamento, apenas a 16º campanha nesse quesito.

Nas últimas duas vezes em que teve o mando de campo, o Santa não conseguiu vencer: empate em 1x1 contra a Ferroviária e derrota por 1x0 contra o Ypiranga. Vale lembrar que o Tricolor terá apenas nove gols em casa nessa primeira fase. 

Exato lance em que Eurico marca após escanteio do Santa Cruz diante da FerroviáriaSanta Cruz vem apesentando dificuldades ao jogar em casa nas últimas rodadas - Foto: Rafael Vieira/FPF

Histórico
O atual formato de disputa da Série C está em vigor desde 2022. Nas quatro edições anteriores, o oitavo colocado, primeiro time dentro da zona de classificação à segunda fase, teve sempre um aproveitamento acima 56%. 

O mais baixo foi justamente no ano passado, com o Guarani, que avançou com 56,7%. Mas nos anos anteriores, o oitavo sempre teve acima dos 65% de aproveitamento como mandante. 

2025 - Guarani - 56,7%
2024 - Ferroviária - 70,4%
2023 - São Bernardo - 66,7%
2022 - Confiança - 66,7% 

O que faz o Santa Cruz se manter no páreo já é a atuação fora de casa. A equipe coral tem a quinta melhor campanha como visitante e conquistou oito dos 15 pontos até aqui fora da Arena de Pernambuco. Ou seja, mais da metade dos pontos surgiram quando o time estava longe do Recife, como será no próximo sábado (27), diante do Paysandu, em Belém. 
 

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