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Futebol Aproveitamento do Santa Cruz como mandante é abaixo do histórico de G8 da Série C Tricolor tem apenas 46,7% de aproveitamento como aproveitamento, mas campanha fora vem deixando clube na disputa

Postulante natural pela briga do acesso na Série C, o Santa Cruz ainda busca um maior equilíbrio na competição. Permanecendo fora do G8, o Tricolor do Arruda segue com campanha abaixo quando se trata dos jogos como mandante e tem aproveitamento abaixo em comparação aos times classificados à segunda fase nas edições anteriores.

A campanha do Santa como mandante na Terceira Divisão tem cinco jogos até aqui, sendo duas vitórias, um empate e duas derrotas. Em resumo, a Cobra Coral tem apenas 46,7% de aproveitamento, apenas a 16º campanha nesse quesito.

Nas últimas duas vezes em que teve o mando de campo, o Santa não conseguiu vencer: empate em 1x1 contra a Ferroviária e derrota por 1x0 contra o Ypiranga. Vale lembrar que o Tricolor terá apenas nove gols em casa nessa primeira fase.

Santa Cruz vem apesentando dificuldades ao jogar em casa nas últimas rodadas - Foto: Rafael Vieira/FPF

Histórico

O atual formato de disputa da Série C está em vigor desde 2022. Nas quatro edições anteriores, o oitavo colocado, primeiro time dentro da zona de classificação à segunda fase, teve sempre um aproveitamento acima 56%.

O mais baixo foi justamente no ano passado, com o Guarani, que avançou com 56,7%. Mas nos anos anteriores, o oitavo sempre teve acima dos 65% de aproveitamento como mandante.

2025 - Guarani - 56,7%

2024 - Ferroviária - 70,4%

2023 - São Bernardo - 66,7%

2022 - Confiança - 66,7%

O que faz o Santa Cruz se manter no páreo já é a atuação fora de casa. A equipe coral tem a quinta melhor campanha como visitante e conquistou oito dos 15 pontos até aqui fora da Arena de Pernambuco. Ou seja, mais da metade dos pontos surgiram quando o time estava longe do Recife, como será no próximo sábado (27), diante do Paysandu, em Belém.



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