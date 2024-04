A- A+

Futebol Internacional Arábia Saudita revisa regras para torcedores após jogador do Al Ittihad levar chibatadas por derrota Torcedor se exaltou e atingiu Abderrazak Hamdallah, autor de gol, em briga na saída para os vestiários

A Federação Saudita de Futebol (SAFF) prometeu rever o código de conduta dos torcedores após um ataque classificado como "vergonhoso", em que um jogador foi alvo de chibatadas de um espectador.

Cenas bizarras marcaram a goleada por 4 a 1 do Al Hilal sobre o Al Ittihad, pela final da Supercopa da Arábia Saudita, na última quinta-feira (11). Atacante do Ittihad, Abderrazak Hamdallah foi agredido a chibatadas por um torcedor nas arquibancadas do Mohammed bin Zayed, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

A SAFF e a Associação de Jogadores de Futebol da Arábia Saudita afirmaram num comunicado que estavam "chocados com as cenas vergonhosas" e que a sua prioridade era garantir a segurança de todos nos jogos.

"O futebol na Arábia Saudita é um jogo de família e, felizmente, a desordem dos torcedores é extremamente rara. É por isso que as ações deste 'suposto' torcedor vão contra tudo o que o futebol saudita representa e condenamos completamente o incidente", diz o comunicado.

"Haverá uma revisão completa do código de conduta dos espectadores. A revisão garantirá que regras e regulamentos atualizados sejam implementados para impor penalidades adequadas de forma rápida e eficaz para ajudar a evitar qualquer repetição de tais incidentes", complementa o texto.

Nas imagens, Hamdallah discute com o torcedor após a partida e aparentemente joga água nele. Logo depois, o torcedor puxa um chicote e acerta o atacante. Assista:

Um sheik, torcedor do Al Ittihad, não curtiu perder o título da Supercopa para o Al Hilal e resolveu chicotear um dos jogadores do seu time.



Isso mesmo. Torcedor chicoteando jogador de futebol. pic.twitter.com/bmX3PH6rVy — (@DoentesPFutebol) April 11, 2024

Companheiro de Benzema no ataque, Hamdallah marcou o único gol do Ittihad, time de Benzema e Marcelo Gallardo, na partida. Ele empatou o jogo ainda no primeiro tempo após Malcom abriu o placar para o Al Hilal.

Logo após as chibatadas, o atacante vai para cima e os companheiros de Ittihad chegam na cena. O torcedor é contido por outros presentes na arquibancada e direcionado à segurança.

