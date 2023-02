Arábia Saudita será sede da Copa da Ásia de futebol em 2027

A- A+

A Arábia Saudita vai sediar a Copa da Ásia em 2027, anunciou nesta quarta-feira (01) a Confederação Asiática de Futebol (AFC) durante um Congresso no Bahrein, um evento que servirá de grande teste para um país que sonha em receber a Copa do Mundo num futuro próximo.

Nos últimos anos, a Arábia Saudita tem apostado alto ao organizar eventos esportivos internacionais. Na corrida para receber a Copa da Ásia de 2027, havia se mantido como candidata única após a desistência da Índia, que desistiu no final do ano passado.

"A Arábia Saudita se alegra de receber toda a Ásia", declarou em um discurso o ministro saudita dos Esportes, o príncipe Abdelaziz Ben Turki Al Fayçal, durante o 33º Congresso da AFC, celebrado em Manama, a capital do Bahrein, país vizinho da Arábia Saudita.

No retrospecto, a Arábia Saudita possui três títulos da Copa da Ásia (1984, 1988 e 1996) e essa será a primeira vez que sediará a competição.

Nos últimos meses, houve especulação sobre o interesse do país em sediar a Copa do Mundo da Fifa e se fala em uma eventual candidatura conjunta com Egito e Grécia, mas segundo o príncipe Abdelaziz o projeto pode não ser imediato.

"Não temos candidatura para a Copa do Mundo. Mas tudo é possível. Tudo o que nos for apresentado e que considerarmos viável no âmbito da nossa visão e da nossa estratégia, vamos fazê-lo", destacou o ministro.

A Arábia Saudita, maior exportador mundial de petróleo bruto e maior potência econômica do mundo árabe, sediou nos últimos anos eventos esportivos como o rali Dakar, um Grande Prêmio de Fórmula 1, o Circuito Saudita de Ciclismo e as Supercopas da Espanha e da Itália de futebol, entre outros.

Em outubro, também foi designada como sede dos Jogos Asiáticos de Inverno de 2029, uma decisão amplamente criticada por defensores do meio ambiente devido às condições climáticas desérticas do país.

No quesito esportivo, a Arábia Saudita também é notícia há uma semana devido à contratação do astro português Cristiano Ronaldo por um clube do país, o Al Nassr.

