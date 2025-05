A- A+

Futebol Araújo retorna aos gramados para disputa da Série A2 do Pernambucano com o Porto de Caruaru Histórico atacante volta a jogar aos 47 anos

O experiente atacante Araújo retornará a vestir a camisa do Porto de Caruaru, clube que lhe formou no futebol brasileiro. Com passagens por grandes camisas, o jogador volta a jogar aos 47 anos.

Revelado pelo Blog Mário Flávio e apurado pela reportagem da Folha de Pernambuco, o atacante já tem tudo acertado com a direção do Gavião para a disputa da Série A2 do Pernambucano. A previsão do início do torneio está para a primeira semana do mês de agosto.

Natural de Caruaru, Araújo passou na divisão de base do Porto, mas ainda como juvenil transferiu-se para o Goiás, onde se tornou profissional e ficou até 2003. O samurai fez carreira no futebol japonês, do Catar e em grandes camisas do futebol nacional, como Cruzeiro, Fluminense e Atlético Mineiro.

Araújo fez parte do histórico time do Atlético-MG de 2013, campeão da Libertadores - Foto: Reprodução/@araujojogador

Em Pernambuco, Araújo marcou época com a camisa do Náutico em 2012, quando fez parte da grande campanha do Timbu no Campeonato Brasileiro daquele ano. Já na reta final da carreira, o atacante passou pelo Central e pelo Sete de Setembro.

