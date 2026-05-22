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futebol Arbeloa confirma saída do Real Madrid e admite: "Espero que seja um até logo" Técnico se despede do Bernabéu após oito anos, fala em gratidão aos jogadores e diz que está "pronto para novos desafios"

O técnico Arbeloa confirmou nesta sexta-feira sua saída do Real Madrid ao fim da temporada. Em entrevista coletiva antes da última partida no Santiago Bernabéu, o treinador adotou um tom de despedida, agradeceu ao elenco e ao clube pelos oito anos de trabalho e afirmou que deixa a equipe “com imensa gratidão”.

— Espero que seja um até logo. Sempre considerei Madri minha casa. Estou no Real Madrid há 20 anos; é a minha casa. Este é meu último jogo nesta temporada, não sei se será o último da minha vida como técnico do Real Madrid — declarou.

A confirmação encerra semanas de especulação sobre o futuro do treinador, que vinha sendo pressionado pelos resultados recentes e pelo ambiente político interno do clube, às vésperas das eleições presidenciais. Abelardo evitou comentar diretamente o processo eleitoral, mas afirmou que acompanhará as propostas dos candidatos.

— Acho ótimo que eles estejam se candidatando; eles sabem qual é o padrão. Estaremos atentos e veremos quais ideias eles podem contribuir — disse.

Ao longo da entrevista, o técnico fez questão de destacar a relação construída com o elenco durante o ciclo no clube. Segundo ele, as divergências vividas no vestiário foram naturais dentro de um grupo competitivo.

— Sou muito grato a eles por tudo o que passamos juntos. Tivemos divergências, isso é normal. Nos respeitamos mutuamente. Pensei mais no Real Madrid do que em mim mesmo nestes últimos meses, mas fiz o que era melhor para o clube — afirmou.

Abelardo também revelou que não seguirá no clube em nenhuma outra função e descartou integrar uma eventual comissão técnica de José Mourinho, apontado como possível nome para assumir a equipe.

— Mourinho tem uma comissão técnica fantástica. Não há possibilidade de eu me juntar a ele. Passei estes quatro meses pensando no Real Madrid, agora é hora de pensar em mim. Dei o salto, sinto-me pronto para novos desafios — declarou.

O treinador ainda aproveitou a coletiva para exaltar Dani Carvajal, tratado por ele como um dos maiores laterais da história do clube.

— Ele é um símbolo do que um jogador do Real Madrid deve ser. Será um dia lindo para homenageá-lo — disse.

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