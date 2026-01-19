A- A+

FUTEBOL Arbeloa mantém Vini Jr como capitão, fala em multas e recebe apoio público de Mbappé Mbappé saiu publicamente em defesa do companheiro e afirmou que o clube precisa proteger melhor o brasileiro

O treino do Real Madrid, nesta segunda-feira (19), revelou um bastidor importante em meio ao momento turbulento vivido pelo clube.

Durante a atividade no centro de treinamentos, Vinicius Júnior foi flagrado em conversa com o técnico Álvaro Arbeloa sobre atrasos de jogadores, diálogo que terminou com a confirmação do brasileiro como capitão e a adoção de punições internas.



Nas imagens divulgadas pela imprensa espanhola, Vini sugere uma medida direta.

"Para mim, uma multa é melhor", disse o atacante. Na sequência, Arbeloa respondeu: "Você é o capitão. Nós vamos multar as pessoas", deixando claro que o camisa 7 seguirá com protagonismo no elenco, apesar das críticas recentes da torcida

O episódio ganhou peso após as vaias sofridas por Vinicius Júnior no último sábado, na vitória por 2 a 0 sobre o Levante, no Santiago Bernabéu, pela 20ª rodada da LaLiga.

Desde o aquecimento até os primeiros toques na bola, o brasileiro foi alvo de manifestações negativas das arquibancadas, situação que também atingiu Jude Bellingham.



Diante do cenário, Kylian Mbappé saiu publicamente em defesa do companheiro. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, às vésperas do duelo contra o Mônaco pela Champions League, o atacante francês afirmou que o clube precisa proteger melhor o brasileiro.

"Vini, como todos nós, é um ser humano. É um jogador extraordinário e um cara incrível. Ele não está sozinho no Madrid. Todos estamos com ele", declarou.



Mbappé também reforçou que a responsabilidade pelo momento do time não pode ser atribuída a um único atleta.

"Não é culpa do Vini. É culpa de todo o elenco. Se a torcida quiser vaiar, que vaie todo o time. Não dá para escolher alguns e dizer que eles são os culpados", afirmou o francês, defendendo uma postura mais coletiva diante das críticas.



As imagens da transmissão mostraram Vinicius abatido no túnel de acesso ao gramado antes do início da partida contra o Levante, sendo consolado por Mbappé. As vaias já haviam começado ainda na apresentação dos jogadores no telão do Bernabéu, aumentando a pressão sobre o elenco.



O ambiente tenso é reflexo de uma semana conturbada no clube. O Real Madrid perdeu a Supercopa da Espanha para o Barcelona, foi eliminado da Copa do Rei pelo Albacete e vive seu primeiro momento de instabilidade sob o comando de Arbeloa, que assumiu após a saída de Xabi Alonso.



Mesmo assim, o time segue na vice-liderança da LaLiga, com 48 pontos, apenas um atrás do Barcelona. O próximo compromisso será nesta terça-feira, às 17h, no horário de Brasília, diante do Mônaco pela Champions League, antes de enfrentar o Villarreal fora de casa, no sábado, pelo Campeonato Espanhol.

