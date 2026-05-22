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Arbeloa revela possível ausência de Vini Jr. em partida de despedida devido problemas pessoais

Técnico do Real Madrid afirma que brasileiro foi liberado pelo clube para resolver questão extracampo

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Arbeloa revela possível ausência de Vini Jr. em partida de despedida devido problemas pessoaisArbeloa revela possível ausência de Vini Jr. em partida de despedida devido problemas pessoais - Foto: Franck Fife/AFP

A entrevista coletiva de despedida de Arbeloa no Real Madrid também trouxe um alerta envolvendo Vinícius Júnior nesta sexta-feira. Ao comentar a situação do atacante brasileiro antes da última partida da equipe no Santiago Bernabéu, o treinador revelou que o jogador recebeu autorização do clube para tratar de um assunto pessoal e, por isso, ainda não tem presença garantida no duelo.

— Ele tem autorização do clube para tratar de um assunto pessoal, não sabemos se ele poderá jogar amanhã — afirmou.

A declaração rapidamente aumentou a repercussão sobre o momento extracampo vivido por Vinícius nas últimas semanas. O brasileiro tem sido alvo frequente da imprensa e de páginas de celebridades após rumores envolvendo o término de seu relacionamento com Virginia Fonseca.

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Parte das especulações apontava supostos desgastes provocados pela rotina do atacante em Madri e pela aproximação de outras mulheres do círculo social do jogador. Nenhuma das partes, porém, confirmou oficialmente os motivos da separação.

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