Árbitra leva tapa na cara de jogador durante partida na Colômbia; veja vídeo
Vanessa Ceballos foi agredida após expulsão em jogo da Primera C
Um incidente lamentável e preocupante marcou uma partida da Primera C, na Colômbia, quando a árbitra Vanessa Ceballos foi vítima de agressão física após aplicar uma decisão disciplinar em campo. O episódio ocorreu no estádio de Aracataca neste final de semana.
Leia também
• Federação Inglesa decide não recorrer da absolvição de Paquetá em caso de manipulação
• Ancelotti diz que decisão técnica deixou Neymar fora da convocação da seleção brasileira
• Promessa de clube francês é morto a facadas por colega da base do clube
De acordo com o jornal espanhol Marca, Vanessa dirigiu-se ao banco da comissão técnica para expulsar um jogador identificado como Bolívar. Inconformado, o atleta reagiu com um tapa no rosto da árbitra, em um ato de violência que causou choque entre os presentes.
Segundo testemunhas, a árbitra precisou ser contida para não revidar. O episódio foi registrado em vídeo e viralizou, gerando forte condenação nas redes sociais e entre profissionais do esporte.
Veja:
¡Inaceptable!— La Cancha (@lacanchasamaria) September 1, 2025
Un hecho de intolerancia se vivió en el estadio Chelo Castro de Aracataca durante el duelo entre Real Alianza Cataquera y Deportivo Quique, válido por la Primera C.
El jugador Javier Bolívar agredió la arbitra samaria Vanessa Ceballos. pic.twitter.com/kJe6iSeYUJ
Diante da repercussão, a Liga de Futebol Magdalena divulgou um comunicado repudiando a agressão. A entidade destacou que não pode haver tolerância a qualquer forma de violência, especialmente contra mulheres, e defendeu medidas de proteção mais firmes para árbitros, em particular para aquelas que atuam em campeonatos masculinos.