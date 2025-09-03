A- A+

Agressão Árbitra leva tapa na cara de jogador durante partida na Colômbia; veja vídeo Vanessa Ceballos foi agredida após expulsão em jogo da Primera C

Um incidente lamentável e preocupante marcou uma partida da Primera C, na Colômbia, quando a árbitra Vanessa Ceballos foi vítima de agressão física após aplicar uma decisão disciplinar em campo. O episódio ocorreu no estádio de Aracataca neste final de semana.

De acordo com o jornal espanhol Marca, Vanessa dirigiu-se ao banco da comissão técnica para expulsar um jogador identificado como Bolívar. Inconformado, o atleta reagiu com um tapa no rosto da árbitra, em um ato de violência que causou choque entre os presentes.

Segundo testemunhas, a árbitra precisou ser contida para não revidar. O episódio foi registrado em vídeo e viralizou, gerando forte condenação nas redes sociais e entre profissionais do esporte.

Veja:

¡Inaceptable!



Un hecho de intolerancia se vivió en el estadio Chelo Castro de Aracataca durante el duelo entre Real Alianza Cataquera y Deportivo Quique, válido por la Primera C.



El jugador Javier Bolívar agredió la arbitra samaria Vanessa Ceballos. pic.twitter.com/kJe6iSeYUJ — La Cancha (@lacanchasamaria) September 1, 2025

Diante da repercussão, a Liga de Futebol Magdalena divulgou um comunicado repudiando a agressão. A entidade destacou que não pode haver tolerância a qualquer forma de violência, especialmente contra mulheres, e defendeu medidas de proteção mais firmes para árbitros, em particular para aquelas que atuam em campeonatos masculinos.

