Copa do Mundo de Clubes Arbitragem brasileira vai apitar estreia de Inter de Milão e Manchester City no Mundial de Clubes

RamonAbatti Abel e Wilton Pereira Sampaio participarão das estreias de Manchester City e Inter de Milão na primeira fase da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O campeonato está sendo disputado nos Estados Unidos.

Nesta terça-feira (17), às 22h, será a vez de Wilton Pereira Sampaio, já veterano nas partidas de seleções da Fifa — foi destaque na Copa do Mundo de 2022, chegou a apitar Inglaterra x França nas quartas e esteve cotado para a decisão — assumir o comando do jogo entre Monterrey (MEX) e Inter de Milão (ITA). Ele será auxiliado por BrunoBoschilla e Bruno Pires.

O catarinense Ramon Abatti Abel será o árbitro principal do duelo entre Manchester City e Wydad Casablanca, nesta quarta-feira (18), às 13h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Auxiliado por Rafael Alves e Danilo Simon Manis, coleciona trajetórias importantes desde 2017, ganhou projeção internacional após arbitragem nas Olimpíadas de Paris 2024. Ele tem a credencial FIFA/Conmebol desde 2022, ano em que iniciou atividades em competições globais.

A dupla brasileira foi chamada pela Fifa em um grupo que reúne 35 árbitros, 58 assistentes e 24 VARs de 41 federações, embora nenhum brasileiro tenha sido designado para o VAR.

