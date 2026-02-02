Arbitragem é definida para Decisão e Santa Cruz, na próxima quinta-feira (05); duelo terá VAR
Retrô e Maguary também já sabem quem comanda o outro duelo
Foram definidas as equipes de arbitragem para os jogos de ida da 2ª fase do Campeonato Pernambucano, nesta segunda-feira (02). Seguindo o regulamento da competição, todos os jogos das fases eliminatórias contarão com o mecanismo do VAR.
Na partida da próxima quarta-feira (04), em Bonito, o experiente Diego Fernando estará no apito, sendo auxiliado por Karla Santana e Danylo Pedrosa; Anderson Marques comanda o VAR.
Já no confronto da quinta-feira (05), entre Decisão e Santa Cruz, em Goiana, Michelangelo Almeira está responsável pela partida, ao lado de Ricardo Nunes e Túlio Caldas. O VAR estará sob a observação de José Woshington.
Escala de Arbitragem – Ida – 2ª fase
Quarta (04) – 16h30 – Arthur Tavares de Melo – Bonito
Maguary x Retrô
Árbitro: Diego Fernando
Assistente N.º 1: Karla Santana
Assistente N.º 2: Danylo Pedrosa
4º Árbitro: Yuri Eloi
VAR: Anderson Marques
AVAR: Bruno Vieira
OBS.VAR: Erich Bandeira
ASSESSOR: Ubirajara Ferraz
Quinta (05) – 16h30 – Jose Dionísio do Carmo – Goiana
Decisão x Santa Cruz
Árbitro: Michelangelo Almeida
Assistente N.º 1: Ricardo Nunes
Assistente N.º 2: Túlio Caldas
4º Árbitro: Luiz Fernando
VAR: José Woshington
AVAR: Nairon Pereira
OBS.VAR: Erich Bandeira
ASSESSOR: Francisco Domingues