Futebol Pernambucano

Arbitragem é definida para Decisão e Santa Cruz, na próxima quinta-feira (05); duelo terá VAR

Retrô e Maguary também já sabem quem comanda o outro duelo

Árbitro Michelangelo Almeida será o responsável por apitar a primeira partida entre Decisão e Santa Cruz Árbitro Michelangelo Almeida será o responsável por apitar a primeira partida entre Decisão e Santa Cruz  - Foto: Rafael Melo/FPF

Foram definidas as equipes de arbitragem para os jogos de ida da 2ª fase do Campeonato Pernambucano, nesta segunda-feira (02). Seguindo o regulamento da competição, todos os jogos das fases eliminatórias contarão com o mecanismo do VAR. 

Na partida da próxima quarta-feira (04), em Bonito, o experiente Diego Fernando estará no apito, sendo auxiliado por Karla Santana e Danylo Pedrosa; Anderson Marques comanda o VAR. 

Já no confronto da quinta-feira (05), entre Decisão e Santa Cruz, em Goiana, Michelangelo Almeira está responsável pela partida, ao lado de Ricardo Nunes e Túlio Caldas. O VAR estará sob a observação de José Woshington. 

Escala de Arbitragem – Ida – 2ª fase

Quarta (04) – 16h30 – Arthur Tavares de Melo – Bonito

Maguary x Retrô
Árbitro: Diego Fernando

Assistente N.º 1: Karla Santana

Assistente N.º 2: Danylo Pedrosa

4º Árbitro: Yuri Eloi

VAR: Anderson Marques

AVAR: Bruno Vieira

OBS.VAR: Erich Bandeira

ASSESSOR: Ubirajara Ferraz

Quinta (05) – 16h30 – Jose Dionísio do Carmo – Goiana

Decisão x Santa Cruz
Árbitro: Michelangelo Almeida

Assistente N.º 1: Ricardo Nunes

Assistente N.º 2: Túlio Caldas

4º Árbitro: Luiz Fernando

VAR: José Woshington

AVAR: Nairon Pereira

OBS.VAR: Erich Bandeira

ASSESSOR: Francisco Domingues

 

