"Arbitragem pernambucana tem histórico negativo contra o Santa Cruz", diz CEO do clube

Ainda que tenha dito que sofrer uma goleada por 4x0 para o Náutico, na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano, é “injustificável”, o Santa Cruz atribuiu o resultado diretamente ao trabalho do árbitro Rodrigo Pereira. No discurso do CEO do clube, Pedro Henriques, a crítica foi além, ao declarar que a “arbitragem de Pernambuco tem histórico negativo contra o Santa Cruz”.





“Pedimos no início da semana arbitragem de fora e o VAR. Isso não justifica a derrota por quatro gols, mas a arbitragem influenciou diretamente no resultado da partida. Se o árbitro utilizasse os mesmos critérios, (teria sido expulso) Paulo Sérgio, no lance em que Paulo atingiu o rosto de Israel, com menos de 20 minutos. Não houve marcação de falta. No lance de Matheus Vinícius, na nossa concepção não houve alavanca, foi acidental. O árbitro Fifa se impressionou por ter sangue em um esporte de contato e acabou expulsando nosso atleta”, iniciou o CEO.

“Tenho pouco tempo de Santa Cruz, nove meses. Já tinham me advertido que a arbitragem de Pernambuco tem histórico negativo contra o Santa Cruz e isso infelizmente se repetiu. Pedimos arbitragem de fora e a Federação impôs um valor proibitivo para nossa realidade. Queremos questionar o presidente da FPF (Evandro Carvalho) e o da Comissão de Arbitragem sobre o que será feito. Esse histórico tem de parar de se repetir. O Santa é um clube grande e passa por um momento difícil. Isso é inaceitável”, completou.

Henriques também indicou que o zagueiro Matheus Silva, do Náutico, deveria ter sido expulso por uma falta após ter tomado um cartão amarelo. Além disso, lamentou que a arbitragem não paralisou o lance em que Alex Ruan sofreu um pisão do defensor coral e ficou caído no gramado.

“No segundo gol, nosso atleta teve uma lesão grave. O senhor Rodrigo não é médico. A bola saiu da área duas ou três vezes até a hora em que sofremos o gol. O atleta do Náutico estava em posição legal porque nosso atleta estava caído. O árbitro optou por não parar. Ele não sabia se a lesão tinha sido na mão, na cabeça ou se tinha sido algo grave. Infelizmente, tivemos um clássico que teve um resultado condicionado pela péssima arbitragem do senhor Rodrigo. Já estávamos preocupados previamente com isso. Tínhamos solicitado providências da FPF, mas ela não agiu a contento”, finalizou.

O técnico Marcelo Cabo também seguiu o mesmo discurso do gestor. “Foram dois tempos distintos. Mudamos as peças, mas o mais importante não foi somente isso, mas sim a atitude do jogo. Até a expulsão, o jogo estava equilibrado, com o time se comportando bem taticamente e tecnicamente. Evoluímos muito. O time respondeu ao que trabalhei. O clássico é definido em detalhes, mas não esperava que o detalhe seria a noite infeliz do Rodrigo. Ele interferiu completamente no resultado”, frisou.

Questionado sobre as críticas da torcida após a goleada, Cabo indicou que os tricolores “precisam entender o contexto” da derrota. “Torcida é soberana nas suas colocações. Ninguém perde um clássico da maneira que perdemos e o torcedor saí satisfeito. Peço desculpas pelo placar elástico, mas precisamos entender o contexto em que ele foi construído. Se fosse pelo contexto do primeiro tempo, a gente não levaria de 4x0”, explicou.

