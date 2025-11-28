Arbitral define formato do Pernambucano 2026; confira novidades

A- A+

Em Conselho Arbitral realizado nesta sexta-feira (28), na sede da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), foi definido o formato de disputa do Campeonato Pernambucano de 2026. A competição começará no dia 11 de janeiro e vai até 8 de março, com oito equipes disputando o título estadual e apenas uma sendo rebaixada à Série A2 - com possibilidade de regressar à elite em 2027.







Regulamento



O Pernambucano será disputado por oito clubes: Sport, Náutico, Santa Cruz, Retrô, Maguary, Decisão, Jaguar e Vitória (que subiu de divisão em 2025). Serão sete rodadas (somente ida), com os quatro melhores colocados do Estadual passado (Leão, Fênix, Tricolor e Azulão) jogando quatro vezes em casa, enquanto os demais terão três partidas como mandantes.



Os seis melhores avançam de fase. Os dois primeiros entram direto para as semifinais e, do terceiro ao sexto, haverá playoffs, com jogos de ida e volta. Os classificados vão para a etapa seguinte, também em dois embates, assim como a final.



"Conseguimos mais duas datas para o campeonato. Não teremos 11, mas sim 13. Agradeço ao presidente da CBF, Samir (Xaud), e ao diretor-geral de competições, Julio Avelar, por essa condição excepcional a Pernambuco. Também adiamos o início do Pernambucano para ajudar o Santa Cruz, que disputará um torneio internacional (Vitória Cup)", revelou o presidente da FPF, Evandro Carvalho.

A FPF definiu que apenas um clube será rebaixado. Inicialmente, a ideia era uma disputa em jogos de ida e volta entre o sétimo e o oitavo colocados, mas os clubes, em votação, optaram pela queda direta do último. A equipe, porém, poderá voltar à elite no ano seguinte, ao participar da Série A2 ainda em 2026.



VAR



O Conselho também definiu, de forma unânime, que o recurso do árbitro de vídeo (VAR) será utilizado de forma obrigatória nos jogos de mata-mata do Pernambucano e será facultativo, na primeira fase, ao mandante que optar pela utilização da tecnologia.

O Pernambucano dará quatro vagas na Copa do Brasil, duas na Copa do Nordeste e outras duas na Série D. Em 2027, a FPF também indicou que o Pernambucano deve voltar a ter 10 participantes, divididos em dois grupos de cinco.

