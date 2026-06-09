Árbitro barrado nos EUA antes da Copa acusa preconceito: "Eles têm um problema com o meu país"

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Impedido de entrar nos Estados Unidos às vésperas da Copa do Mundo, o árbitro somali Omar Abdulkadir Artan criticou a decisão das autoridades de imigração norte-americanas e afirmou acreditar que sua nacionalidade teve influência no caso.

Em entrevista ao jornal The New York Times, o juiz demonstrou indignação após ser impedido de participar do torneio



"Acho que eles têm um problema com o meu país", declarou.



Artan integrava a lista de árbitros selecionados pela Fifa para trabalhar na Copa e faria história como o primeiro somali a atuar em uma edição do Mundial.

Segundo o próprio árbitro, ele apresentou toda a documentação exigida para entrar no país, incluindo o visto apropriado e documentos relacionados à sua atuação na competição.



"Estou muito, muito desapontado. Eu tinha a documentação correta e tudo mais. Tinha o visto certo", afirmou.



O profissional relatou que passou por um longo processo de verificação ao desembarcar nos Estados Unidos. De acordo com seu relato ao jornal norte-americano, a entrevista com agentes da imigração durou cerca de 11 horas. Após a negativa de entrada, ele foi mantido sob custódia por mais algumas horas antes de ser colocado em um voo com destino à Turquia.



Ainda segundo Artan, nenhuma explicação detalhada foi apresentada pelas autoridades para justificar a decisão.



Considerado um dos principais árbitros do continente africano na atualidade, o somali, de 34 anos, acumulou nomeações importantes nos últimos anos. Entre elas, a final da Liga dos Campeões da África da temporada passada. Em 2025, ele também foi eleito árbitro do ano pela Confederação Africana de Futebol (CAF).



A exclusão da Copa interrompe um momento especial na carreira do juiz, que classificou a participação no Mundial como a realização de um objetivo construído ao longo de mais de uma década de trabalho.



"Sou apenas um árbitro tentando realizar meu sonho, o maior sonho da minha vida, que é vir à Copa do Mundo", lamentou.



Em nota, a Fifa confirmou que Artan não poderá atuar na competição e ressaltou que não tem participação nos processos migratórios dos países-sede. A entidade informou ainda que foi comunicada pelas autoridades norte-americanas de que a situação do árbitro não será revista neste momento.



Já o governo dos Estados Unidos afirmou que o somali teve a entrada negada após avaliações relacionadas à verificação de antecedentes, sem divulgar mais detalhes sobre o caso.

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