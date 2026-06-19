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COPA DO MUNDO

Árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio vai apitar Noruega x Senegal na Copa do Mundo

Duelo é válido pelo Grupo I do Mundial e será realizado no MetLife Stadium

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Wilton Sampaio vai apitar seu quarto jogo em Copas do Mundo Wilton Sampaio vai apitar seu quarto jogo em Copas do Mundo  - Foto: Glyn KIRK / AFP

Depois de apitar o primeiro jogo da Copa do Mundo de 2026, Wilton Pereira Sampaio terá mais uma partida pela frente. O confronto entre Noruega e Senegal, na próxima segunda-feira, 22, será comandado pelo árbitro brasileiro.

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O duelo é válido pelo Grupo I do Mundial e será realizado no MetLife Stadium, em East Rutherford, a partir das 21h (horário de Brasília) com transmissão ao vivo pela CazéTV, TV Globo e SporTV.

Além de Wilton, outros dois profissionais estão representando o País na Copa. O árbitro Ramon Abatti Abel comandou o empate por 1 a 1 entre Bélgica e Egito, além de Raphael Claus que será o responsável pelo jogo entre Espanha e Arábia Saudita, neste domingo, 21.

Com os três profissionais escalados, o Brasil tornou-se o país com mais árbitros principais convocados para a Copa do Mundo deste ano.

Brasileiro aplicou três cartões vermelhos na primeira partida do mundialBrasileiro aplicou três cartões vermelhos na primeira partida do mundial. Foto: YURI CORTEZ / AFP


Na partida de abertura, entre México e África do Sul, Wilton chamou atenção. O árbitro expulsou três jogadores, corretamente, no confronto vencido pelos mexicanos por 2 a 0, no Estádio Azteca.

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