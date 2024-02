A- A+

supercopa Árbitro comunicará decisões do VAR em microfone na Supercopa do Brasil CBF planeja implementar procedimento no Brasileirão e na Copa do Brasil

A CBF anunciou na tarde desta quinta-feira uma novidade em relação aos procedimentos de arbitragem de vídeo. Na partida entre Palmeiras e São Paulo, no Mineirão, neste domingo, o árbitro Bráulio da Silva Machado vai explicar as decisões do VAR ao público.

O árbitro comunicará as decisões pelo seu próprio microfone. A comissão de arbitragem da CBF recebeu a aprovação da Fifa para implementar a medida, planejada também para a Série A do Brasileirão e para a Copa do Brasil.

— Existe um protocolo, a gente está treinando os árbitros. São palavras simples, sem muita complicação, é a decisão final. Ele vai explicar o motivo e qual é a decisão que ele tomou — afirmou o presidente da comissão, Wilson Seneme, em comunicado.

