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COPA DO MUNDO

Árbitro da Somália indicado pela Fifa para apitar na Copa tem entrada negada nos Estados Unidos

No seu continente, o árbitro é considerado um dos grandes nomes do apito e tem alguns jogos importantes em sua trajetória nos gramados

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Omar Abdulkadir Artan durante partida de futebol da Copa Africana de Nações (CAN) de 2024 entre Mauritânia e ArgéliaOmar Abdulkadir Artan durante partida de futebol da Copa Africana de Nações (CAN) de 2024 entre Mauritânia e Argélia - Foto: Kenzo Tribouillard / AFP

Indicado pela Fifa para trabalhar nesta Copa do Mundo, o árbitro da Somália, Omar Artan teve a sua entrada nos Estados Unidos recusada. Diante das dificuldades para conseguir o visto, o juiz teve o apoio da embaixada de seu País em Nairobi, que lhe permitiu obter um passaporte diplomático.

A iniciativa, no entanto, acabou não surtindo efeito. O documento foi considerado insuficiente pelas autoridades americanas que deportaram Omar Artan de forma imediata.

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Considerado um dos grandes nomes do apito em seu continente, o árbitro tem alguns jogos importantes em sua trajetória nos gramados. Foi ele quem comandou a partida de volta da final da Liga dos Campeões da África no ano passado.

O confronto foi entre o Pyramids FC, do Egito, contra o Mamelodi Sundowns, da África do Sul. O duelo, realizado no Cairo, terminou com vitória egípcia pelo placar de 2 a 1. Artan conduziu a partida de forma satisfatória na decisão.

Pela regularidade de suas atuações, ele ainda foi eleito o melhor árbitro africano na temporada 2025 pela Confederação Africana de Futebol, o que valorizou ainda mais a sua indicação pela Fifa para apitar na Copa do Mundo.

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