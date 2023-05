Árbitro de Santos x Bahia tem que usar touca de natação após chocar-se com jogador

A- A+

Uma cena rara aconteceu durante o confronto entre Santos x Bahia, pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, na Vila Belmiro. Sávio Pereira Sampaio, árbitro principal da partida, chocou-se com Rezende, zagueiro do Bahia, perto dos 20 minutos do segundo tempo. O impacto resultou num corte na área do supercílio direito do juiz, que precisou do atendimento dos médicos do clube. A paralisação durou cerca de dois minutos.

Durante os 90 minutos, nem alvinegros, nem tricolores conseguiram alterar o placar, que acabou em 0x0. Jogo de volta está marcado para o dia 31/05 na Fonte Nova. Vitória no tempo normal leva um dos clubes às quartas. Persistindo o empate, a vaga será definida nos pênaltis.

