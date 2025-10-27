A- A+

Sport Árbitro de Sport x Mirassol registra na súmula cantos homofóbicos de rubro-negros para Reinaldo Diante do ato, clube rubro-negro corre o risco de ser punido

O árbitro Jefferson Ferreira Moraes, responsável por conduzir a partida entre Sport e Mirassol, registrou em súmula os cantos homofóbicos de parte da torcida rubro-negra em direção ao lateral-esquerdo Reinaldo, atleta do clube paulista e que passou pelo time pernambucano entre 2012 e 2013. O episódio é passível de punição.

No documento disponível no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o árbitro informa ter paralisado a partida aos dez minutos do primeiro tempo, por aproximadamente 30 segundos, por conta das ofensas dirigidas ao jogador do clube visitante nos seguintes termos: "Reinaldo v****, Reinaldo v****".

Súmula Sport x Mirassol by Geison Macedo

Ainda de acordo com o registro de Jefferson Ferreira Moraes, "após a interrupção, o delegado da partida Sr Jorge Buregio foi devidamente notificado e, de imediato, solicitou o anúncio no sistema de som do estádio para que cessassem tais manifestações. Aos 14 minutos, o referido aviso foi realizado pelo sistema de som, orientando a torcida a não repetir o ato discriminatório. Ressalto que, após a retomada do jogo, não foram mais ouvidos cânticos de natureza homofóbica no estádio."

Punição

Vale lembrar, que o Regulamento Geral de Competição (RGC) da CBF é rigoroso contra ação de cunho discriminatório. Segundo as normas da entidade que comanda o futebol nacional, um clube pode ser punido com um advertência ou até mesmo com exclusão de futuras competições.

"Considera-se de extrema gravidade a infração de cunho discriminatório praticada por dirigentes, representantes e profissionais dos Clubes, atletas, técnicos, membros de Comissão Técnica, torcedores e equipes de arbitragem em competições organizadas e coordenadas pela CBF, especialmente injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia, procedência nacional ou social, sexo, gênero, deficiência, orientação sexual, idioma, religião, opinião política, fortuna, nascimento ou qualquer outra forma de discriminação que afronte a dignidade humana", diz trecho do RGC.

Como o árbitro Jefferson Ferreira Moraes pontuou que os cânticos pararam logo após o solicitado, a tendência é que o Sport não sofra sanções pesadas. Entre os castigos mais leves estão um advertência, e multa que pode chegar até R$ 500 mil, "a ser revertida em prol de causas sociais, inclusive através da dedução de cotas a receber."

