A- A+

Futebol Árbitro do jogo do Náutico imita Gabigol, do Flamengo, ao mostrar cartão vermelho; confira vídeo Juiz que apitou Náutico x Paysandu viralizou após mostrar o muque durante partida

A partida entre Náutico e Paysandu, pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, viralizou nas redes sociais e não foi por conta da quantidade de gols, mas pelo árbitro do confronto. O mineiro Felipe Fernandes de Lima apresentou dois cartões vermelhos no fim do jogo e após penalizar os jogadores imitou o gesto feito por Gabigol, atacante do Flamengo.

No lance em questão, quando ainda estava 3x2 Paysandu, o juiz deu um cartão vermelho para um jogador de cada time. Diego Ferreira foi expulso pelo lado do Náutico, enquanto Mário Sérgio foi advertido pelo Paysandu. Após as expulsões, ainda deu tempo do time paraense marcar mais um gol, com Roger.

Com o resultado, o Paysandu entrou na zona de classificação para a segunda fase da Série C e tirou o Náutico do grupo dos oito primeiros — atualmente o Timbu está em nono lugar. Ainda restam mais duas rodadas até o fim desta fase.

Veja também

Atletismo Surinamês cai no doping, e brasileiro Erik Cardoso pode herdar recorde sul-americano nos 100m