Futebol Internacional Árbitro do VAR de jogo em que Vini Jr foi expulso e sofreu racismo é demitido Revisão do lance só considerou revide do brasileiro

A Federação Espanhola e o Comitê Técnico de Árbitros decidiram demitir o árbitro Iglesias Villanueva, responsável pelo VAR na partida entre Real Madrid e Valência, na qual Vini Jr foi expulso e alvo de ofensas racistas de torcedores.

No lance da expulsão, Hugo Duro e Mamardashvili agrediram Vini Jr antes e não receberam o cartão vermelho após a checagem, apenas o brasileiro, que revidou com um movimento com o braço.

Mesmo com a revisão do lance, a imagem do VAR só mostrou a suposta agressão de Vini. Outros cinco árbitros foram desligados em função do trabalho realizado.

As demissão, segundo noticiado pelo diário AS, só será efetivada na próxima semana porque, Villanueva estará no jogo entre Betis e o Getafe.

