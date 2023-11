A- A+

Champions League Árbitro do VAR do jogo Real Sociedad-Salzburg é substituído após polêmica no PSG-Newcastle Equipe inglesa ficou na bronca com pênalti marcado nos acréscimos do jogo

O polonês Tomasz Kwiatkowski, árbitro do VAR designado para o jogo da Liga dos Campeões entre Real Sociedad e Salzburg, nesta quarta-feira (29), foi substituído após a polêmica arbitragem do dia anterior em outro jogo da Liga dos Campeões, entre Paris Saint-Germain e Newcastle (1x1), informou a Uefa.

No Parque dos Príncipes, na capital francesa, o PSG conseguiu empatar a partida contra o Newcastle nos acréscimos graças a um polêmico pênalti convertido por Kylian Mbappé.

O árbitro dessa partida, o polonês Szymon Marciniak, marcou um pênalti a favor do time francês nos últimos instantes (90'+6), após a intervenção do VAR, por um toque de mão na bola na área do lateral-direito do Newcastle, Tino Livramento.

Na partida de Paris houve outros lances polêmicos, como uma queda dentro da área do zagueiro marroquino do PSG, Achraf Hakimi, além de outro toque de mão na bola do meio-campista Lewis Miley, dois lances que o árbitro não considerou merecedores de penalidade máxima.

Veja também

Champions League Manchester United cede empate contra o Galatasaray e se complica na Champions