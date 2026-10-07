Árbitro é perseguido e agredido após marcar pênalti em campeonato no Quênia; veja vídeo
John Sulwe sofreu agressão por jogadores, que o empurraram, e por torcedores que invadiram o campo na partida entre Kariobangi Sharks e Mombasa United
Um árbitro foi perseguido e agredido por dezenas de torcedores após marcar um pênalti durante uma partida decisiva para a permanência na primeira divisão em um campeonato no Quénia, na última terça-feira (6).
Da arquibancadas foram gravadas as agressões a John Sulwe, com tapas e empurrões, feitas por jogadores e torcedores na lateral do campo. As imagens viralizaram nas redes sociais.
É possível ver John Sulwe marcando um pênalti contra o Kariobangi Sharks, na partida contra o Mombasa United, clube da segunda maior cidade do país, que disputa a segunda divisão.
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Naquele momento, aos 68 minutos de jogo, os Sharks, equipe da capital, venciam por 2 a 1. No entanto, se o Mombasa convertesse o pênalti, ficaria em boa posição para subir de divisão, já que havia vencido o jogo de ida por 2 a 1.
Pouco depois, dezenas de torcedores do clube invadiram o gramado do Complexo Esportivo de Ulinzi, um estádio em Nairóbi.
O placar não foi mais alterado, pois o árbitro teve de ser retirado do local — protegido pela equipe do estádio — após receber vários golpes de torcedores furiosos.
É possível ver, inclusive, um torcedor arremessando uma cadeira de plástico que passa a centímetros da cabeça do juiz.
"Que vergonha", estampou o jornal The Standard em uma matéria acompanhada por uma foto do árbitro John Sulwe fazendo uma careta enquanto um homem de boné amarelo lhe desfere um soco no rosto.
O The Star, outro jornal queniano, destacou que a partida "mergulhou no caos".
Até o momento, nem a Federação Queniana de Futebol (FKF) nem as duas equipes envolvidas se pronunciaram sobre o caso.
Esta partida já estava cercada de polêmica: o Kariobangi Sharks pertence a um ex-presidente da FKF e terminou o campeonato na 16ª posição, o que significava o rebaixamento.
No entanto, o clube recorreu à justiça contra esse rebaixamento, bem como contra o acesso do Mombasa United.
Após um longo impasse, a federação queniana, envolvida no passado em vários casos de corrupção, decidiu organizar duas partidas de desempate para resolver a questão.
O Quênia é um dos países-sede (junto com Uganda e Tanzânia) da próxima Copa das Nações Africanas, em junho de 2027.