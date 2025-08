Árbitro Fifa morre aos 43 anos após mal súbito durante prova de resistência de quatro quilômetros

A- A+

O futebol vietnamita está de luto pela morte do árbitro internacional Tran Dinh Thinh, de 43 anos, ocorrida na manhã do último domingo, em Hanói. Árbitro Fifa e um dos nomes mais respeitados da arbitragem no país, Thinh não resistiu após mais de 24 horas de atendimento emergencial, deixando colegas, fãs e a comunidade esportiva profundamente abalados.

Na manhã do dia anterior, de acordo com o jornal português A Bola, o árbitro participava de um exame físico exigido como parte do programa de preparação para árbitros e supervisores da temporada 2025/26 do futebol profissional do Vietnã. Durante a prova de resistência de quatro quilômetros — conduzida de acordo com os padrões da Fifa — Thinh apresentou sinais de instabilidade e não conseguiu completar o teste.





O árbitro foi prontamente socorrido e levado ao Hospital Hong Ngoc, em Hanói, onde passou por intensas tentativas de ressuscitação e cuidados médicos intensivos. Apesar dos esforços, ele veio a óbito na manhã seguinte.

— Estou profundamente chocado e com o coração partido com a morte do árbitro Tran Dinh Thinh. Era um profissional experiente, com muitas contribuições e ganhador de prestigiosos prêmios da V.League — declarou o vice-presidente da Federação Vietnamita de Futebol (VFF), em nota de pesar.

Árbitro internacional reconhecido pela Fifa em 2019 e 2020, Thinh também conciliava sua atuação nos campos com a carreira de professor de Educação Física em uma escola secundária em sua cidade natal. Seu comprometimento com o esporte, tanto na formação de jovens quanto na condução de partidas de alto nível, fez dele uma figura querida e respeitada.

Veja também