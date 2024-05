Árbitro gaúcho dá cartão vermelho e diverte convidados em casamento; assista

A- A+

O árbitro Anderson Daronco divertiu os convidados durante uma festa de casamento no último sábado (25). Em meio a apresentação do grupo de pagode 'Sem Abuso', o gaúcho levantou um cartão vermelho na pista de dança da festa. A cena “inusitada” viralizou nas redes sociais.

A brincadeira aconteceu no momento em que o grupo tocava a música “Cartão vermelho”: "Se eu desse cartão vermelho pra toda falta que você faz, no meu coração você não jogava mais", diz trecho da canção.

O vídeo gerou diversos comentários no perfil do grupo de pagode: “O cara anda com cartão vermelho no bolso e leva pro casamento, esse é de verdade, hein”.

“Depois dessa já convidava o cara para fazer o clipe”, comentou outro fã. “Inédito o cara levar um cartão pra qualquer lugar, kkkkkkkkkkkk. Se ele for multado ele expulsa o agente de trânsito?” , brincou outro internauta.

