A- A+

homofobia Árbitro paralisa partida da Ligue 1 por cantos homofóbicos, e torcida é "castigada" com empate Nice, time frânces, venceu apenas 2 dos 9 jogos que disputou nesta temporada

Leia também

• "Fui covardemente agredido", diz Wanderlei Silva sobre a confusão pós-luta com Popó

• Flávia Saraiva conquista ouro na trave na Copa do Mundo da Hungria

Quarto colocado na última edição da Ligue 1, o Nice acumula problemas na atual temporada. Em péssima fase e ocupando a metade de baixo da tabela do Francês, o clube precisou lidar com o comportamento reprovável de sua torcida, neste domingo, e sofreu o gol de empate logo na sequência, já nos minutos finais



O árbitro Abdelatif Kherradji precisou interromper o confronto duas vezes na reta final da partida, quando Nice vencia por 1 a 0, no estádio Allianz Riviera, em Nice, após alguns torcedores da equipe anfitriã entoarem cânticos homofóbicos contra os parisienses.

O capitão do time rubro-negro, Jonathan Clauss, foi até sua torcida e pediu que parassem.

@@NOTICIAS_RELACIONADAS@@v





Logo após a bronca do capitão nos torcedores, aos 43 minutos do segundo tempo, o Paris empatou o confronto por 1 a 1 em cobrança de pênalti de Krasso.

Irritada, parte da torcida voltou a ofender os visitantes, mas tiveram de deixar o estádio com o empate amargo, que ampliou a série negativa do Nice.



Considerada uma das forças do futebol francês, a equipe venceu apenas 2 dos 9 jogos que disputou nesta temporada.

Até aqui, o Nice acumula seis derrotas, duas delas para o Benfica na terceira eliminatória da Champions League, o que impediu a participação dos franceses na fase de grupos.

Na estreia na Liga Europa, perdeu em casa para a Roma.



Na Ligue 1, o Nice somou seu sétimo ponto em seis partidas e ocupa apenas a 12ª posição, com menos da metade da pontuação do líder Paris Saint-Germain (15).

Além da má fase, o clube ainda poderá ser obrigado atuar com portões fechados como punição pela atitude de seus torcedores.

Veja também