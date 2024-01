Árbitro pernambucano Rodrigo Pereira entra para o quadro da Fifa

A- A+

O pernambucano Rodrigo Pereira foi nomeado nesta quarta (3) como novo árbitro Fifa. Aos 36 anos, profissional comandou partidas na Série A do Campeonato Brasileiro de 2023, além de ter apitado o segundo jogo da final do Campeonato Pernambucano do ano passado, entre Sport e Retrô.

Rodrigo será o primeiro árbitro pernambucano a integrar o quadro da Fifa desde Wilson Souza, que se aposentou em 2009. O profissional foi quem mais apitou na Série A do ano passado, recebendo elogios até do técnico Abel Ferreira, do Palmeiras.

“Acho que a ficha não caiu ainda. Ver meu nome no quadro da FIFA realmente é algo esplêndido, ainda mais nesta data, no aniversário do meu pai. É um presente para mim e para ele, que me acompanha desde o início. A felicidade é imensurável”, comentou Rodrigo, em declaração ao site oficial da Federação Pernambucana de Futebol (FPF).

