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FUTEBOL INTERNACIONAL Árbitro que apitou jogo do Brasil e final da Copa do Mundo se aposenta do futebol Slavko Vinčić, de 46 anos, também comandou a decisão da Liga dos Campeões de 2024

O árbitro esloveno Slavko Vinčić, que apitou o jogo entre Brasil e Marrocos, na primeira rodada da Copa do Mundo de 2026, e a final do Mundial entre Argentina e Espanha, se aposentou do futebol. O anúncio foi feito pela Federação Eslovena de Futebol (NZS), no último domingo, em um comunicado em seu site oficial.

Aos 46 anos, o árbitro encerra uma carreira consolidada nas principais competições da europa e por um histórico de decisões importantes, incluindo a final da Liga dos Campeões de 2024 entre Real Madrid e Borussia Dortmund. Com isso, a Uefa perde um de seus árbitros mais confiáveis do quadro de arbitragem.

Árbitro do quadro da Fifa desde 2010, Vinčić nasceu em Maribor, na Eslovênia, e era considerado um dos principais nomes da arbitragem europeia.



Slavko Vinčić apitou a estreia do Brasil e final do Mundial Foto: David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP



Além da decisão da Champions, também comandou a final da Liga Europa de 2022 entre Eintracht Frankfurt e Rangers, além de partidas em duas edições da Eurocopa e das Copas do Mundo de 2022 e 2026. Ao longo da carreira, acumulou mais de 50 jogos pela Liga dos Campeões.

Prisão por engano marcou a carreira

Apesar do currículo em campo, Vinčić também ficou conhecido por um episódio ocorrido em maio de 2020.



O árbitro foi detido durante uma operação policial em uma propriedade na Bósnia e Herzegovina, onde autoridades investigavam uma rede de prostituição e tráfico de drogas. No local, foram apreendidos armas, dinheiro e entorpecentes.

Vinčić afirmou que havia chegado ao encontro por convite para um almoço de negócios e que não conhecia a maior parte das pessoas presentes.



Slavko Vinčić apitou a estreia do Brasil e final do Mundial. Foto: Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP



Após prestar depoimento, foi liberado sem qualquer acusação, e as autoridades não encontraram indícios de envolvimento dele com as atividades criminosas investigadas. A associação de árbitros da Eslovênia também saiu em sua defesa, classificando o caso como um mal-entendido.

O episódio não impediu a continuidade de sua trajetória na arbitragem internacional. Nos anos seguintes, Vinčić voltou a receber designações para os principais torneios organizados pela Uefa e agora alcança o ponto mais alto da carreira ao ser escolhido pela Fifa para comandar a decisão da Copa do Mundo entre espanhóis e argentinos.

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