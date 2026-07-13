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COPA DO MUNDO

Árbitro que aplicou 'Lei Vini Jr.' apitará semifinal da Copa entre Espanha e França

O árbitro salvadorenho Iván Barton foi escolhido pela Fifa para apitar o grande confronto entre os europeus

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Iván Barton em campo nas oitavas de final entre Colômbia e SuiçaIván Barton em campo nas oitavas de final entre Colômbia e Suiça - Foto: Luke Hales/AFP

O árbitro salvadorenho Iván Barton foi escolhido pela Fifa para apitar a semifinal da Copa do Mundo entre Espanha e França, que será disputada na terça-feira (15), em Arlington, no Texas.

Barton já trabalhou em outros três jogos do torneio, o último deles o duelo de oitavas de final entre Colômbia e Suíça, que terminou com a classificação da equipe europeia nos pênaltis.

No entanto, sua atuação de maior destaque foi durante Turquia x Paraguai, na fase de grupos, em que mostrou o cartão vermelho para o atacante paraguaio Miguel Almirón por ter coberto a boca enquanto discutia com um adversário, aplicando pela primeira vez a 'Lei Vini Jr.', adotada para coibir ofensas discriminatórias em campo.

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O salvadorenho de 35 anos é árbitro do quadro da Fifa desde 2018 e também apitou jogos da Copa do Mundo de 2022.

Ele possui vasta experiência na região da CONCACAF, tendo atuado em várias finais da Copa dos Campeões.

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