FUTEBOL Árbitro que pediu namorado em casamento em estádio é agredido em casa na Alemanha Pascal Kaiser diz ter sido atacado após vazamento de endereço e ameaças nas redes; polícia investiga possível crime de ódio

O árbitro amador Pascal Kaiser, que se tornou conhecido após pedir o namorado em casamento no gramado do RheinEnergieStadion, foi violentamente agredido em sua residência, na noite de sábado para domingo, mais de uma semana depois do episódio que viralizou nas redes sociais.

Segundo o próprio Kaiser, três homens o aguardavam no jardim de casa e o atacaram fisicamente. O árbitro, que também atua como ativista contra a homofobia, acredita que a agressão esteja diretamente ligada ao pedido de casamento feito em público.

De acordo com relatos publicados nas redes, o endereço de Kaiser teria sido divulgado online antes do ataque, acompanhado de ameaças diretas. Na véspera da agressão, ele procurou a polícia e informou ter recebido mensagens explícitas mencionando sua morada. Ainda assim, foi orientado de que não havia risco imediato. Cerca de 20 minutos depois, acabou sendo atacado ao sair ao jardim.





O pedido de casamento ocorreu durante o intervalo da partida da Bundesliga entre FC Köln e VfL Wolfsburg, diante de aproximadamente 50 mil torcedores, em Colônia. As imagens do momento, compartilhadas pelo clube, tiveram ampla repercussão internacional.

As autoridades alemãs investigam o caso e avaliam a motivação do ataque, incluindo a hipótese de crime de ódio.

