Árbitro relata cantos homofóbicos durante Náutico x CSA, nos Aflitos

Na súmula, o árbitro Dyorgines José Padovani de Andrade relatou cantos homofóbicos no empate sem gols entre Náutico e CSA, no último domingo (6), disputado nos Aflitos.

A partida chegou a ser paralisada aos 11 minutos da primeira etapa e anunciado pelo sistema de som do estádio alvirrubro.

De acordo com o documento, as duas torcidas tiveram cantos homofóbicos. Confira o relato da súmula na íntegra:

"Aos 11 minutos do primeiro tempo de partida, foi escutado da torcida do clube náutico capibaribe, que se encontrava atrás de um dos gols, canto homofóbico da seguinte forma: - rema, rema, remador, vou botar no c# tricolor. se o tricolor for sapatão vou botar na bunda do leão. Após este fato, quando o jogo foi paralisado, me dirigi até o delegado da partida relatando o fato e, logo após, foi anunciado no sistema de som do estádio para que a mesma torcida não mais cantasse esse tipo de música que se cessou imediatamente. Após o término do jogo, fui informado pelo 4º árbitro da partida, que o delegado do jogo ouviu da torcida do csa, que se encontrava ao de um dos gols, um cântico homofóbico que mencionava a palavra " no cu da barbie, fato este que não foi observado por mim".