A- A+

Futebol Árbitro relata na súmula confusão no jogo entre Confiança e Náutico Uniformizadas do clube se envolveram em briga no Batistão, antes do início da partida

O árbitro José Mendonça da Silva Júnior relatou na súmula a confusão envolvendo as uniformizadas de Náutico e Confiança na última segunda (12), no Batistão, antes da partida entre os clubes pela Série C do Campeonato Brasileiro. Em campo, o duelo terminou empatado em 2x2.



"Informo a quem de direito que antes do início da partida houve um conflito entre as torcidas das equipes adversárias, solucionado logo depois pelo aparato da polícia militar. Não houve maiores providências e a segurança foi restabelecida prontamente para a partida transcorrer sem problemas", registrou o árbitro.

Leia também • Marchiori lamenta queda de rendimento do Náutico em segundo tempo contra o Confiança





Em caso de denúncia no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), os clubes correm risco de punição, podendo ser pagamento de multa e/ou perda de mando de campo.

Veja também

Denúncia Atleta pernambucana de kickboxing denuncia ter recebido insultos gordofóbicos e LGBTfóbicos