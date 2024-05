A- A+

Súmula Árbitro relata na súmula paralisação em Atlético-MG x Sport por confusão no setor visitante Bruno Mota Correira, do Rio de Janeiro, descreveu a situação que aconteceu aos 24 minutos do segundo tempo

O duelo entre Atlético-MG e Sport pela Copa do Brasil, disputado na Arena MRV, registrou cenas de tumulto no setor destinado aos rubro-negros. O árbitro Bruno Mota Correia (RJ) relatou na súmula uma paralisação no segundo tempo em decorrência de um "princípio de confusão".

"Aos 24 minutos do segundo tempo, a partida foi paralisada devido ao gás de pimenta, que foi utilizado para controlar um princípio de confusão na arquibancada entre a torcida do Sport com o policiamento e impactou no andamento do jogo para os jogadores e equipe de arbitragem", escreveu o árbitro no documento oficial.

Esse momento aconteceu pouco depois do segundo gol do Atlético-MG, marcado pelo lateral Guilherme Arana.

Segundo informação do GE, a Polícia Militar de Minas Gerais informou que o conflito foi causado pela invasão de um torcedor atleticano no setor destinado à torcida do Sport.

Esse torcedor do Galo tentou roubar uma faixa da torcida uniformizada "Gang da Ilha", o que gerou toda a confusão. O Batalhão do Choque utilizou spray de pimenta.

Apesar de ser visitante, o Sport pode ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O Náutico, por exemplo, cumpre punição de jogos sem público em decorrência de uma briga de torcida em Aracaju, no ano passado.

