Árbitro relata ofensas de integrantes do Corinthians na Copa do Brasil: "Você é uma vergonha"

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O árbitro Alex Gomes Stefano registrou na súmula da derrota do Corinthians por 2 a 0 para o Internacional, neste domingo, 3, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, xingamentos de três pessoas não identificadas ligadas ao clube paulista. Segundo o relato, as ofensas à equipe de arbitragem aconteceram enquanto o trio seguia para o vestiário.





De acordo com o documento da partida, os protestos aconteceram de forma agressiva e ostensiva. "Após o término da partida, quando a equipe de arbitragem se dirigia ao vestiário, pela zona mista, três pessoas trajando uniforme da equipe do Corinthians, que não puderam ser identificadas, proferiram de forma agressiva e ostensiva as seguintes palavras: 'Você é uma vergonha, olha a vergonha que você fez, você não apita nada.'"



O Corinthians reclamou de um pênalti não marcado em cima de Matheus Bidu, além do excessos de cartões amarelos e da maneira como Alex Gomes Stefano conduziu a partida. Após o jogo, o diretor de futebol Marcelo Paz compareceu à sala de imprensa do Beira-Rio para manifestar o descontentamento do clube com a arbitragem.



"Há um recomendado mínimo, que são 60 minutos, então 49 minutos de bola rolando, sete cartões amarelos pro Corinthians, um pênalti absurdamente não marcado em cima do Bidu. Incontestável. Causa estranheza nem o árbitro de campo marcar, nem o VAR chamar", afirmou Paz.



"É um processo de intimidação dentro de campo, de que os jogadores não podem falar, não podem se comunicar, o auxiliar técnico não pode apontar uma situação", completou o dirigente.



A partida de volta acontece na quinta-feira, 6, às 20h, na Neo Química Arena. O Corinthians precisa vencer por três gols de diferença para avançar diretamente às quartas de final ou por dois para levar a disputa pela vaga às penalidades.

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