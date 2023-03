A- A+

INUSITADO Juiz precisou ser substituído no Clássico das Multidões deste sábado Emerson Ricardo de Almeida Andrade sentiu dores na perna direita e deixou o gramado "carregado"

Uma cena inusitada envolvendo a arbitragem tomou conta do Clássico das Multidões deste sábado (18), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, onde os times do Sport e Santa Cruz ficaram no 0 a 0.



Pouco depois dos 20 minutos da etapa complementar, o jogo precisou ser interrompido porque o árbitro Emerson Ricardo de Almeida Andrade, da Bahia, sentiu dores na perna direita e precisou ser substituído.

Na sequência, o quarto árbitro, o pernambucano Nairon Pereira, aqueceu e assumiu o apito.



Emerson Ricardo precisou de atendimento médico e deixou o gramado “carregado” pelos massagistas dos dois clubes.

Veja também

AVALIOU Técnico do Sport no Clássico, auxiliar diz que partida foi totalmente controlada