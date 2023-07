A- A+

Santa Cruz Árbitro relata em súmula tentativa de invasão da torcida do Santa Cruz no Arruda Leonardo Ferreira Lima (PR) também detalhou duas expulsões que aconteceram logo após o apito final

O árbitro Leonardo Ferreira Lima (PR) relatou na súmula a tentativa de invasão de campo por parte da torcida do Santa Cruz, após o empate em 1 a 1 contra o Potiguar de Mossoró no último domingo (16), no Arruda.

"Informo que após o término da partida houve um tumulto generalizado na torcida do Santa Cruz, onde tentaram invadir o campo de jogo, entrando em confronto com a Polícia Militar, sendo contido pelo policiamento presente", escreveu o árbitro no documento.

Nenhum torcedor conseguiu invadir o gramado do Arruda, porém, cenários de guerra foram visto nos arredores do estádio José do Rego Maciel, com barulhos de bombas e tiros. Veja mais detalhes:

STJD

Casos de desordem dentro do estádio são julgados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O Santa Cruz pode ser enquadrado artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBDJ) que aborda questões de "deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir: desordens em sua praça de desporto; invasão do campo ou local da disputa do evento desportivo; lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo".

A punição pode variar da perda de um a dez mandos de campo, além de uma multa de até R$ 100 mil.

Expulsões

O árbitro do jogo também detalhou duas expulsões que aconteceram ao término da partida. Logo após o apito final, houve uma briga entre jogadores das duas equipes.

Anderson Paulista, do Santa Cruz, e Alyson Romeu, do Potiguar-RN, receberam o cartão vermelho. De acordo com a súmula, os atletas trocaram socos.

"Informo ainda que o cartão vermelho não foi apresentado ao jogador devido a confusão generalizada nas arquibancadas do estádio e por isso as equipes, juntamente com a equipe de arbitragem, tiveram que se dirigir rapidamente para os seus vestiários", detalhou o juiz.

