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Futebol Árbitros da Copa do Mundo irão embolsar mais de R$ 500 mil para apitar jogos A informação foi divulgada pelo The Times e tem lastro em fontes ligadas ao corpo técnico. Para efeito de comparação, um juiz com o escudo da entidade internacional ganha R$ 7.600 por jogo no Brasileirão

Os árbitros que estarão em campo na Copa do Mundo de 2026, o que inclui os brasileiros Ramon Abatti Abel, Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio, desembolsarão mais de R$ 500 mil pela participação no torneio, e o valor pode aumentar caso destaquem-se. O objetivo da Fifa, segundo a imprensa internacional, é de "ter os melhores do mundo" no torneio.

A informação foi divulgada pelo The Times e tem lastro em fontes ligadas ao corpo técnico. Para efeito de comparação, um juiz com o escudo da entidade internacional ganha R$ 7.600 por jogo no Brasileirão. Se apitar uma partida em todas as 38 rodadas, recebe um total de R$ 288.800, quase metade do pagamento do Mundial.

O valor repercutido na mídia inglesa é de US$ 100 mil, que equivale a R$ 518.620 em conversão direta. Isso é somente por 'bater cartão' na Copa do Mundo. Se um árbitro for mantido para as fases finais, receberá um, ou mais de um, bônus.

Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio também participaram da edição de 2022, no Catar, mas foi só o segundo que conquistou essa bonificação. Depois de ter boas atuações em Senegal 0 x 2 Holanda e Polônia 2 x 0 Arábia Saudita, ele foi escalado para o jogo das oitavas de final entre Holanda e Estados Unidos e das quartas entre Inglaterra e França.

Ramon Abatti Abel vai para sua primeira Copa do Mundo após ter se destacado no Mundial de Clubes de 2025, em que apitou Manchester City 2 x 0 Wydad Casablanca e Real Madrid 3 x 1 Pachuca na fase de grupos, e Real Madrid 3 x 2 Borussia Dortmund nas quartas de final. Na segunda partida, acionou o protocolo antirracismo.

Até o momento, o único a já ter agenda definida em 2026 é Wilton Pereira Sampaio, que foi escalado para chefiar em campo a partida de abertura da Copa, no Estádio Azteca, entre México e África do Sul, pelo Grupo A.

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